A atriz Lynda Carter, 66 anos, primeira intérprete da Mulher Maravilha no seriado americano, afirmou em entrevista ao “The Daily Beast” que também foi vítima de violência sexual e que ainda não superou o trauma. Ela não divulgou o nome do agressor, mas disse que ele já foi punido por outros crimes.

Segundo a atriz, o homem violentou muitas pessoas e na época em que a agressão ocorreu, ela cogitou denunciá-lo, mas preferiu não formalizar a ação. “Eu não podia acrescentar mais nada. Eu me informei. Sou apenas mais um rosto na multidão.”

Lynda contou também que durante as gravações do seriado um cinegrafista abriu um buraco na parede do camarim para observá-la trocando de roupa. “Pegaram ele no ato, o demitiram e o expulsaram da indústria”, revelou.

Mas ela afirmou que esse caso foi uma exceção. Lynda não costumava denunciar os assédios que sofria no trabalho.”Você ouvia das pessoas: ‘Fique longe de tal sujeito’, ‘Fique de olho naquele diretor de casting’,’Cuidado com fulano de tal’. Era assim que a gente se protegia: avisando e sendo avisada por amigas. Fazíamos parte do movimento feminista. Não íamos tolerar ser destratadas por ninguém. Então nos sentíamos fortes dentro desse movimento, mas não havia muitos papéis para nós”, confessou Lynda.

A atriz demonstrou apoio as mulheres que denunciaram Bill Cosby e Donald Trump, ressaltando a importância de dar mais credibilidade às vítimas de assédio. “Por que elas mentiriam? Eu acredito nas mulheres”, concluiu.

