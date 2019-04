‘Por que ela não veio falar comigo?’, desabafa Raul Gil sobre Yasmim

Raul Gil se pronunciou pela primeira vez sobre a morte de Yasmim Gabrielle, sua ex-assistente de palco. A jovem tinha 17 anos e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ela se suicidou.

“Eu gostava muito dela”, disse o apresentador ao UOL. “[Ontem à noite] caiu a ficha, fui dormir pensando nela, acordei pensando nela”. Raul Gil ainda se lamenta que a jovem não o procurou para conversar com ele sobre a depressão.

“Eu fico me perguntando: Jesus Cristo, por que ela não veio falar comigo? Não sou pastor, não sou nada, mas se ela tivesse conversado comigo, ela não teria chegado nesse ponto”.

Para o apresentador do SBT, a família da jovem deve ter orgulho de Yasmim e afirmou que se lembrará dela “dançando, cantando e sorrindo”.

Yasmim Gabrielle morreu no domingo (21), na cidade de Santa Isabel, no interior de São Paulo. A notícia foi dada pelo diretor do Programa Raul Gil, Raul Gil Jr., filho do apresentador.

Se você precisa de apoio emocional, entre em contato com o serviço gratuito de prevenção do suicídio CVV, o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188 ou do site www.cvv.org.br.

Leia mais: Bruna Marquezine será processada por youtuber

+ Suzy Rêgo desaba ao reencontrar o pai após anos sem vê-lo

Siga CLAUDIA no Youtube