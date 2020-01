‘Por Amor’ retorna às tardes da Globo no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

‘Por Amor‘ é a novela escolhida pela Rede Globo para ser transmitida no ‘Vale a Pena Ver de Novo‘. A partir do dia 29 deste mês, o folhetim de 1997, de Manoel Carlos, será incluído na programação vespertina do canal. O anúncio foi feito no Twitter do Gshow.

Helena, Maria Eduarda, Nando, Milena, Atílio, Orestes, Branca Letícia de Barros Mota… É tanto personagem inesquecível que eu já tô aqui contando os dias!#PorAmor está de volta a partir do dia 29, no #ValeAPenaVerDeNovo pic.twitter.com/qSxAN8OB5H — Gshow (@gshow) April 17, 2019

A novela traz Regina Duarte como a protagonista Helena, além de reunir grandes nomes no elenco como Susana Vieira (que interpreta Branca Letícia), Fábio Assunção (que faz Marcelo) e Antônio Fagundes (que incorpora Atílio).

‘Por Amor’ foi vendida e transmitida em outros países – Rússia, França, Portugal, Turquia, dentre outros. O folhetim também já foi reprisado anteriormente pelo ‘Vale a Pena Ver de Novo’ e é um dos maiores sucessos da Globo até hoje.