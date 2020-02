Poder Paralelo: Tony escapa do cativeiro e salva Fernanda

Tony vai escapar para desespero de Bruno

Foto: Eduardo Moraes/ Rede Record

Tensão e medo continuam a dominar os Castellamare, seus amigos e aliados. Tony (Gabriel Braga Nunes) permanece em poder de Khalid (Fernando Pavão), capanga de Bruno (Marcelo Serrado). E Fernanda (Paloma Duarte), que se oferece ao empresário bandido em troca da vida de seu amor, fica detida no próprio apartamento, de onde o ex-amante não sai.

O crápula elogia a atriz e diz que ela está agindo do jeitinho que ele quer e, por isso, a obriga a falar com Tony ao celular. O italiano atende a ligação e garante à bela: em breve, eles vão estar juntos. Bruno, então, toma o telefone e diz ao inimigo que a estrela agora é dele.

Desesperado, o agente faz uma proposta a Khalid. Se ele o libertar, se tornará o capo e, além disso, receberá uma fortuna em dinheiro e terá acesso a informações importantes da DEA. O paquistanês balança.

Nessa mesma hora, Téo (Tucá Andrada) revela a Bruno que todos os dados das contas no exterior que estavam nos computadores das agências ficaram com ele em um HD e podem ir parar nas mãos do delegado Renato Jardim (Bruno Padilha).

O mafioso se enfurece, não vê saída e assegura: vai libertar Tony em troca de sigilo. Ele manda Khalid trazer o prisioneiro de volta para São Paulo, mas depois não consegue mais falar com seu segurança. É o tempo que Tony precisa para convencer Khalid a soltá-lo. E, uma vez livre, ele parte para o apartamento de Fernanda e a livra das garras do assassino.