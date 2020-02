Poder Paralelo: Rudi surta e ameaça se matar

Rudi (Petrônio Gontijo)

Foto: Rede Record

Caló (Gracindo Jr.) toma cuidado para que Rudi (Petrônio Gontijo) não saiba da viagem, mas a malvada Laila (Luciana Braga) conta tudo. Rudi fica irritadíssimo e vai até a chácara em busca da família. Ele fica arrasado ao ver que todos foram embora. Revoltado, o rapaz destrói as garrafas de vinho da adega do pai. No aeroporto, Freda (Lu Grimaldi) se emociona com a ligação do filho, que grita: “não vou aguentar viver sozinho!” Freda ouve o barulho das garrafas caindo, se desespera, diz a Caló que Rudi ameaça se matar e que não pode viajar com o filho assim. Eles resolvem ficar e a única que embarca é Teresa (Sonia Lima). Freda corre para ver o rapaz e promete fazer Caló aceitá-lo de volta na família.