Poder Paralelo: Rafael é um pilantra

Rafael (Floriano Peixoto)

Rafael (Floriano Peixoto) tem um passado a ser descoberto. Ele já foi casado e esconde essa informação a sete chaves. Mas Antônia (Francisca Queiroz), sua ex-mulher, reaparece, hospedando- se no Hotel Diana. Durante a conversa dos dois, Rafael oferece uma bolada em dinheiro para a moça desaparecer de sua vida. Detalhe: no passado, ele já havia pago pelo sumiço da ex. Só que, desta vez, Antônia não aceita a proposta. É que, agora, ela está disposta a reconquistá-lo. Eles relembram seus antigos momentos, cheios de saudade, mas Rafael resiste. Enquanto isso, Maura (Adriana Garambone) procura pelo amado.