Poder Paralelo: Nina é uma assassina!

Nina é uma assassina

Foto: Rafael França

Nina (Patrícia França) conta sua história a Lurdes (Manoelita Lustosa) e revela que Clóvis (Milhem Cortaz) é seu cunhado. Ela explica que foi casada com um homem violento, que a fez perder um bebê. E informa também que, um dia, seu ex-marido quis violentá-la e só parou quando ela pegou uma faca e o matou. Por isso, mudou de nome, mas, mesmo assim, Clóvis a descobriu e começou a persegui-la.

Lurdes aconselha Nina a não desistir de Pedro (Guillerme Boury). Já Bebel (Luma Costa) vai atrás da rival e promete que lutará por Pedro com todas as forças. Não contente, a garota ainda a provoca perguntando se o rapaz é bom de cama com ela também!