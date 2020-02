Poder Paralelo: Bruno é alvejado em tiroteio

Bruno (Marcelo Serrrado)

Foto: Rede Record

Bruno (Marcelo Serrado) aborda Pedro (Guilherme Boury) quando ele está saindo do hotel com Rafael (Floriano Peixoto) e Nina (Patrícia França). Khalid (Fernando Pavão) e dois capangas sacam suas armas e ameaçam Rafael, só que os policiais veem o movimento e ordenam que os bandidos se rendam. Mas os vilões atiram para assustar os homens da lei. Pedro, Nina e Rafael tentam ir para o carro, mas Bruno os ameaça com o revólver. Um tiroteiro começa e o mafioso é alvejado de raspão. Ele revida e consegue ferir um policial. Rafael, Nina e Pedro aproveitam todo esse bangue- bangue para escapar.