Podemos falar? A trilha sonora de ‘Bom Sucesso’ é boa demais!

A novela ‘Bom Sucesso‘ tem sido um estouro. Com médias acima de 30 pontos de audiência, a nova trama das sete já é um fenômeno nesse começo e todo o país tem se interessado não só pela história de como Paloma (Grazi Massafera) vai ajudar Alberto (Antonio Fagundes) a ver a vida de uma forma melhor, mas também pelo triângulo amoroso formado pela protagonista e por Ramon (David Junior) e Marcos (Rômulo Estrela). Porém, a novela das sete tem outro trunfo a seu favor: uma trilha sonora maravilhosa que merece ser exaltada demais.

Já pra começar, a música de abertura já tem um alto astral bem grande. A abertura, com detalhes em costura feitos para refletir o universo da protagonista Paloma, é embalada por Zeca Pagodinho cantando o clássico “O Sol Nascerá” (e que as pessoas conhecem mais como “A Sorrir”). Para acompanhar o pagodeiro, Teresa Cristina faz as vezes de voz feminina na canção.

Um dos principais casais da novela é formado pelo ex-jogador de basquete Ramon e Paloma. Como manda a cartilha de trilha sonoras da Globo, claro que uma música bem especial foi escolhida para esses dois: “Be Alright” de Dean Lewis:

Mas esse triângulo amoroso tem uma outra ponta, o “don Juan” conhecido como Marcos. O paquerador tem uma personalidade tão forte que tem até uma música própria para quando seu personagem dá as caras: “Muleke Brasileiro“, da cantora Gloria Groove. É só a gente ouvir um “moleque brasileeeirooo” que a gente já sabe que Marcos vai dar as caras em alguma cena:

Mas o casal de Marcos com Paloma também tem uma canção para chamar de sua. James Arthur, que já foi o intérprete do tema romântico do casal Samuca e Marocas de ‘O Tempo Não Para‘, está de volta com “Falling like the stars“:

A trilha de ‘Bom Sucesso’ tem músicas para todos os tipos de pessoas. Quer uma música mais animada e dançante, com um clima meio tropical? Tem “Brisa”, da Iza!

Quer uma música lenta, versão de clássico internacional e com uma letra que virou meme? Aí entra “Juntos”, de Paula Fernandes (também conhecida como música do “shallow now“):

Lulu Santos é praticamente uma unanimidade, e uma música do cantor e compositor também entrou na trilha sonora de ‘Bom Sucesso’. Estamos falando de “Um certo alguém“:

Falando em cantores tradicionais de trilhas sonoras, não podemos esquecer de citar Zélia Duncan, que está presente na trilha com “Só pra lembrar”. Já Mart’nália, outra bem frequente em novelas, apareceu com “Onde anda você”.

Mas tem música internacional boa também. Além das que já citamos, ‘Bom Sucesso’ conta com a presença de “Somebody Special” de Nina Nesbitt e “Dead in the Water” de James Gillespie.

E tem até uma ex-Fifth Harmony na trilha… mesmo que seja com um feat. Camila Cabello fez um dueto lindo com Alejandro Sanz para a música “Mi persona favorita” e a música também está na trilha da novela das sete.

Com uma trilha sonora assim, dá até gosto de ver uma novela boa como ‘Bom Sucesso’, não é mesmo?