Pergunta feita a Marquezine no SBT é criticada e Leo Dias reconhece erro

Bruna Marquezine passou por um momento desconfortável durante uma entrevista ao Fofocalizando, programa do SBT comandado por Leo Dias. A repórter que entrevistava a atriz fez uma pergunta indelicada envolvendo Anitta, Neymar e Gabriel Medina.

O teaser que divulgava o programa desta sexta-feira (22) mostrava o momento em que a jornalista fazia a seguinte pergunta: “E essa história com a Anitta… Você torceria para ela ficar com o Neymar ou com o Medina”. A frase incomodou Bruna, que ainda é constantemente tratada como “a ex-namorada do Neymar”, e claramente foi pensada com o intuito de causar rivalidade entre as ela e Anitta.

A atitude da repórter foi desaprovada por internautas, que apoiaram Marquezine e repudiaram essa pergunta de caráter machista. No fim de VT, a resposta de Bruna foi direta e sem mais delongas. “Você jura? Você não tem vergonha de pergunta isso?”, disse.

Veja o momento do diálogo:

O “Fofocalizando” sempre bebe na fonte da polêmica, mas, dessa vez, Leo Dias reconheceu o erro. Ele decidiu não transmitir a entrevista, que iria ao ar nessa sexta-feira (22), e fez uma postagem anunciando o cancelamento.

Bruna respondeu ao comentário do jornalista, dizendo que o programa nunca a respeitou “como pessoa, como cidadã e nem como profissional”. Veja o posicionamento da atriz: