Peralta finge ser o espírito de Michael Jackson para ajudar Yasmin

Yasmin vai adorar as dicas do “rei do pop”

Foto: Thiago Prado Neris/ Rede Globo

Yasmin (Mariana Rios) fica na maior tensão quando Peralta (Jonatas Faro) começa a organizar a gravação de seu DVD ao vivo. Isso porque não tem novas músicas para apresentar e está sem a menor inspiração para compor. Como sempre, Filó (Louise Cardoso) tem uma de suas mirabolantes ideias! E sugere à sobrinha que peça uma forcinha ao Além para que os espíritos a ajudem a criar novas canções inéditas.

As duas, então, tentam o contato espiritual. Peralta resolve dar uma mão e finge ser ninguém menos que o espírito de Michael Jackson. Yasmin adora as dicas do “fantasma do Rei do Pop” e, finalmente, se inspira. Tanto entusiasmo começa a apavorar Peralta, que teme que sua brincadeira leve a esposa a escrever um monte de bobagens. Chega o dia da apresentação e Yasmin se prepara para subir ao palco. Será que essa maluquice vai dar certo?