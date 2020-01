Pelé é transferido para quarto, diz boletim médico

No início da noite de sexta-feira (05), o Hospital Albert Einstein, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé. A nota informou que o quadro de saúde dele é estável e que deixou a UTI para ser transferido para o quarto.

“O paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) continua sem sinais de infecção e mantendo antibioticoterapia por via endovenosa”, informou ainda o comunicado do hospital. O ex-jogador ainda publicou um vídeo em seu perfil no Facebook. Na gravação, ele aparece tocando violão ao lado da família, e agradecendo aos fãs em português e em inglês.