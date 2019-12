Pedro Bial recebe linda homenagem após nascimento da filha Dora

Pedro Bial e Maria Prata tiveram uma manhã de domingo (15) pra lá de especial, já que a filha do casal, a Dora, chegou ao mundo. A notícia foi dada pela própria jornalista em seu perfil oficial do Instagram. “Dora chegou para aumentar nossa família grande e amada!”, comentou a mamãe.

A pequena é a segunda filha do casal. Laura, a mais velha, tem 2 anos de idade. Além das pequenas, Pedro também tem mais cinco filhos. São eles: Ana, 32 anos, do relacionamento com Renée Castelo Branco, Theo, 21 anos, filho do apresentador com a atriz Giulia Gam, e José Pedro, 16 anos, com Isabel Diegues.

–

Nos stories, Maria compartilhou uma bela homenagem aos filhos do jornalista, que foi produzida pela artista plástica Rita Wainer, com os nomes de todos.

Os papais procuram deixar a vida pessoal longe do holofotes, mas alguns momentos em família são compartilhados nas redes sociais. Veja alguns deles abaixo:

Leia mais: Após parto normal, Marília Mendonça postou mais uma foto perfeita de Léo

+ Gioh Ewbank e Gagliasso fizeram uma festa incrível para Bless; veja fotos

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente