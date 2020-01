Paula toma menos “garrafadas na cabeça” e é o novo anjo do BBB19

Foi realizada na manhã desse sábado (09) a prova do anjo da semana no BBB19. Normalmente essa dinâmica acontece às sextas-feiras, mas dessa vez foi adiada por conta da prova de resistência. A vencedora foi Paula, que sobreviveu a um ataque feroz… de garrafadas na cabeça.

A prova do anjo da semana trouxe todos os brothers vestidos de palhaços. Cada um sentou diante de três garrafas e, no melhor estilo “resta um”, cada um escolhia um brother para quebrar a garrafa. Quem perdia as 3 garrafas, era eliminado, e quem sobrasse no final seria o anjo. Pode até parecer um desafio simples, mas Tiago Leifert lembrou que é algo extremamente estratégico.

Após a sucessão de garrafadas, Paula foi a que restou no final. A sister ganhou um almoço especial e receberá um recado especial da família (e provavelmente de sua porca Pipa). Coube à Paula também escolher os dois brothers que seriam punidos no Castigo do Monstro, que nessa semana será um repórter e um cinegrafista atrás de notícias pela casa. Paula escolheu Rodrigo e Tereza para a função.

Os monstros também perderam 750 estalecas, deixando a casa em um estado crítico: se as finanças caírem mais um pouquinho, todo mundo entra no Tá com Nada.