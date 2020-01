Paula Barbosa: 'Gina é uma personagem interessante. E a força dela é fascinante... Adoro!'

A transformação dela foi do jeito que você imaginou?

É muito mais do que ficar bonita, né?! A mutação da Gina é de dentro para fora. É algo muito delicado e que envolve um monte de sentimentos. Por isso, acho que, aos poucos, ela vai mudar ainda mais.

Como é o clima nas gravações nesse mundo lúdico?

É de descontração total. É como se estivéssemos num conto de fadas!

Você entrou nas faculdades de direito, publicidade e fonoaudiologia, mas não os concluiu… Por que decidiu ser atriz?

Porque é o que me deixa inteira e me desafia o tempo todo. Acho que tentei um monte de outras profissões porque essa coisa de experimentar tudo me fascina e a profissão de atriz me permite isso.