Paula agradece produção do BBB19 por paredão que beneficia ela

O BBB19 nem precisa disfarçar, pois já sabemos que o programa tenta de todas as formas deixar o jogo movimentado semana a semana, ainda mais numa temporada tão mortinha como essa. Porém, nessa última noite uma pessoa da casa percebeu a estratégia da produção do reality e comentou em voz alta uma possível intervenção.

Ao contrário de outras semanas, dessa vez Tiago Leifert avisou para os brothers como seria feito o paredão triplo da semana: além da indicação da líder Paula e do mais votado, o terceiro integrante da berlinda seria indicado pelo emparedado pela líder. Como a casa está dividida em dois grupos, isso automaticamente impede que três membros do mesmo grupo sejam emparedados.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Paula faz um coraçãozinho para a produção do programa. Carolina e Hariany não entendem, e Paula explica isso da produção ter feito um paredão que impeça as três de irem à berlinda. Ou seja, nessa situação criada pelo programa, as três amigas nunca poderiam ser emparedadas. Perceba que, mesmo se alguém da Gaiola conseguisse a liderança, a pessoa indicada delas poderia escolher alguém do outro grupo.

Após entenderem do que Paula estava falando, as garotas pediram para que Paula não falasse mais nada, afinal poderia tomar bronca da produção. Confira abaixo o vídeo da explicação da Paula: