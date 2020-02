Passione: Tudo sobre o fim trágico de Clara!

Justiça: Clara vai se dar mal no final da trama

Foto: Divulgação/Rede Globo

Como já era esperado, o destino de Clara (Mariana Ximenez) em Passione será dos mais terríveis. Segundo fontes de TITITI, a bandida deverá morrer no último capítulo da novela, dia 14 de janeiro. E as últimas horas de sua vida terão fortes emoções e inúmeros conflitos. A começar pela prisão de seu eterno cúmplice Fred (Reynaldo Gianecchini).

Após ser desmascarado por Bete (Fernanda Montenegro), o golpista tentará a todo custo fugir do Brasil levando a fortuna roubada dos Gouveia. Só que o canalha é pego no pulo pela polícia em uma fronteira e vai parar atrás das grades. Do presídio ele arranja um jeito de chantagear Clara: ou ela arranja um advogado para libertá-lo, ou contará a todo mundo que ela matou Totó (Tony Ramos) de propósito para ficar com o patrimônio dele.

Apavorada, a diabólica viúva Matolli contrata um defensor para Fred e o vigarista consegue autorização para responder ao processo em liberdade.

Fora do xadrez, o filho criminoso de Cande (Vera Holtz) descobre onde Diogo (Daniel Boaventura) mora e vai até lá a fim de fazer com que a ex-amante venda suas ações da matalúrgica. Fred também planeja fugir com a comparsa e pegar dela parte da herança de Totó.

Tudo indica que Fred vai matar sua antiga comparsa

Foto: Divulgação/Rede Globo

Clara, porém, virou mestre na arte de enganar. E, mais que nunca, quer se vingar do picareta que a enganou no passado. Assim, um dia ela marca um encontro com o sacana. Sua ideia é exterminá-lo e tirálo de seu caminho para sempre. E aí começam as versões sobre a possível morte da grande bandida da história. Uma hipótese bem provável é que neste encontro derradeiro Clara prove do próprio veneno e seja baleada por Fred sem dó nem piedade.

Outras possibilidades

Nos corredores da Globo, outros destinos para a vilã também são especulados. Ela poderia ser morta por Diogo ou durante uma perseguição policial. Há ainda a chance de Clara cometer suicídio após matar Fred. Dificilmente a vilã terminará presa no final da novela.

Veja a matéria completa na revista TITITI.