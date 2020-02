Passione: Tudo sobre o casamento de Totó e Clara na Itália

A megera consegue se casar com Totó

Foto: Divulgação – Rede Globo

Gemma (Aracy Balabanian) bem que tenta afastar Clara (Mariana Ximenes) de Totó (Tony Ramos), mas cai do cavalo. O italiano anuncia que se casará com a estrangeira e pronto. Gemma joga sua cartada final, contratando um homem para seduzir a “cunhada”. Só que o feitiço vira contra o feiticeiro. Mimi (Marcelo Médici) trai a italiana e conta o plano a Clara. Esta, então, faz com que Totó descubra a trama.

A confusão só serve para apressar o enlace. Totó marca a igreja, encomenda o melhor buffet para a festa e resolve convidar a família toda. Ele pede a Alfredo (Miguel Roncato) para enviar os convites pelo correio, mas Gemma passa a perna no sobrinho. Ela se oferece para fazer o serviço e guarda tudo no armário. No dia D, Gemma diz a Totó que não irá ao seu casamento e lhe entrega os convites. O italiano fica em estado de choque, mas leva a cerimônia adiante.

Ele e Clara se casam numa igreja vazia, contando apenas com a presença de Alfredo, Adamo (Germano Pereira) e Dino (Edoardo Dell’Aversana). Enquanto o casal recebe a bênção do padre, Gemma destrói a decoração da festa. Quando a família volta ao sítio, toma um susto. Não há clima sequer para a comemoração. Para alegria de Clara, que acha tudo cafona e chato. A vilã, inclusive, dias depois, procura um advogado para saber quais são seus direitos, caso Totó morra de repente. Cruz credo!!!