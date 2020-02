Passione: Totó pega Clara na cama com Diogo e se vinga da bandida

Totó vai flagrar a traição de Clara e conseguirá desmascarar a tratante!

Foto: Divulgação/Rede Globo

Temendo voltar para a cadeia, acusada do roubo do caixa da cantina de Talarico (Luiz Serra), Clara (Marina Ximenes) pede demissão imediatamente. E Diogo (Daniel Boaventura) faz o mesmo.

Indignada com a traição do cantor e seu cúmplice até aqui, Olga (Débora Duboc) procura o gatão no apartamento dele para cobrar fidelidade ao plano de destruir a vilã. Nisso, a loirinha bate à porta do amante. Com medo de que Clara descubra sua ligação com a empregada dos Gouveia, Diogo convence Olga a se esconder no banheiro. E evita beijar Clara para que a governanta não tenha a prova de que os dois estão juntos.

Só que Olga sai da casa do ex-aliado direto para o apartamento de Totó (Tony Ramos). E lá faz a mais dura das revelações ao italiano: Clara o está traindo com Diogo e, mais uma vez, ele vem sendo enganado como um trouxa pela víbora. Porém, a governanta se frustra quando o filho de Bete (Fernanda Montenegro) a expulsa de seu lar, garantindo que confia na regeneração da esposa.

O plano de Totó

O que Olga não imagina é que Totó já está por dentro de todas as armações de Clara e junto com Bete e Gemma (Aracy Balabanian) vem armando um plano para flagrar a megerinha com o comparsa e desmascará-la.

Clara nota a desconfiança do marido e apressa o plano de matá-lo. Mas o italiano se antecipa, arma um plano para flagrar a esposa na cama com Diogo e a desmascara. A bandida vai conseguir fugir da polícia e voltará a se aliar com ninguém menos que Fred!

