Passione: Stela tenta roubar Agnello de sua filha, Lorena

Agnello vai atrás de Lorena no velódromo

Foto: Divulgação – Rede Globo

Sem dó nem piedade, Stela jogará sujo na tentativa de afastar Lorena (Tammy Di Calafiori) de Agnello (Daniel de Oliveira). A bela mulher consegue uma cópia da chave do apartamento do examante e a entrega a Lia (Juliana Didone). Instruída pela mãe da amiga, a loira inventa para Lorena que está de caso com o italianinho e a convida para dar um flagrante no apartamento do rapaz. Quando a filha de Stela chega para conferir, encontra Lia, de roupão, aos beijos com seu namorado.

Inconformado com o golpe, Agnello vai até o apartamento de Lorena tentar explicar que tudo foi uma armação para separá-los. E é recebido por Stela a bordo de uma sensual lingerie. A loba tenta seduzi-lo, mas é rejeitada. Indignada, ela garante ao mordomo, Arthuzinho (Julio Andrade), que vai roubar o namorado da filha, sim. Horas depois, Agnello vai atrás de Lorena no velódromo. Para se vingar, a estudante beija Chulepa (Gabriel Wainer) na boca, na frente do ex.