Passione: Stela disputa o amor de Agnello com a própria filha

Stela ficará em choque ao ver que sua filha está apaixonada por Agnello

Foto: Divulgação / Rede Globo

Durante uma tarde em que está no shopping à procura de Stela (Maitê Proença), Agnello (Daniel de Oliveira) se desencontra da amante, que acaba indo para um motel com outro rapaz. Por ironia do destino, o italianinho acaba trombando com Lorena (Tammy Di Calafiori), que também está no local com as amigas. No encontrão, a menina deixa cair todo o seu material da faculdade. Mal-humorada, Lorena é rude com o jovem, que mesmo assim se encanta com ela.

Fascinadas com a beleza do turista, as amigas de Lorena o convidam para um lanche e a convencem a dar uma carona ao italiano, já que começa a chover. Na saída do barzinho, durante o trajeto de volta, Lorena é novamente ríspida com Agnello. Cansado das grosserias da garota, ele acaba saindo do carro no meio do temporal, deixando a estudante impressionada com sua personalidade forte.

Já em seu apartamento, Lorena chega a comentar com a mãe sobre o encontro inusitado que teve com o sedutor estrangeiro e Stela percebe que a filha ficou bastante interessada no moço. Como nem imagina que o paquera da menina seja o seu próprio amante, a doncoca incentiva a jovem a dar uma chance ao rapaz.

Os dias passam e Agnello, que também ficou muito balançado, volta a encontrar Lorena e sua galera numa casa noturna. Só que ela finge ignorá-lo. Pior para Lorena. Ela quase morre de ciúme ao ver o italiano dançando com uma de suas amigas e trocar um selinho com ela quando todos se despedem.

Lorena se apaixona por Agnello

Já sozinho na boate, o irresistível filho de Totó (Tony Ramos) dança com uma mulher fantasiando estar com Stela. Mas, frustrado e cheio de saudade da milionária, decide ir embora. Para sua surpresa, encontra Lorena à sua espera na porta do estabelecimento. A menina lhe oferece outra carona e no automóvel, delicadamente, deixa transparecer que está a fim dele.

Esperto, Agnello finge não perceber que a garota quer um beijo na boca e a esnoba. Depois entra na casa de Candê (Vera Holtz) morrendo de rir de sua tática, que está deixando a patricinha louca por ele.

Agora, imagine só o choque que será quando os dois jovens começarem a namorar e Lorena apresentar o italianinho aos pais, já totalmente apaixonada pelo rapaz? Mais: imagine a cara de Stela ao ver que sua princesinha está amando o mesmo homem que ela? Segundo fontes ligadas a Passione, apesar de ser uma ótima mãe, Stela enfrentará o maior conflito de sua vida ao disputar o amor do italianinho com a própria filha.