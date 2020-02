Passione: Silvio de Abreu dá pistas dos mistérios que rondam a novela

Ator revelou detalhes da trama em bate-papo descontraído com a imprensa

Foto: Divulgação – Rede Globo

Na quarta-feira (13/10/2010), o autor Silvio de Abreu e a diretora Denise Saraceni convocaram a imprensa para falar sobre um assunto que movimentou o Brasil e rendeu picos de 41 pontos para Passione: a morte de Saulo, exibida na segunda-feira (11/10/2010).

Para ficar ainda mais quente, a “vítima”, Werner Schünemann, também compareceu ao café da manhã em São Paulo. Rindo, Silvio confessou que mentiu (ou omitiu, como ele prefere) sobre a suposta morte de Diana (Carolina Dieckmann). “Eu enviei o capítulo falso, pois sabia que seria divulgado”, revelou.

Para ele, mudanças no meio do caminho são inevitáveis, mas a opinião do telespectador não altera a trama. “Não trabalho em função do que o público quer, mas da emoção”, diz ele, que não acha que Diana é odiada. “Não sinto essa repercussão.” Fã confesso de tramas policiais, Silvio garante: “Não conto quem é o assassino nem para a minha mulher!” Curioso? Confira mais revelações e fique ligado para a dica do autor: “A resolução de todos os mistérios está no primeiro capítulo”. Então, tá!



O ASSASSINO

Segundo o autor, a pessoa por trás de Fred (Reynaldo Gianecchini) e Clara (Mariana Ximenes) tem a ver com os crimes. “Pode ser um homem, um casal… Acho difícil ser uma mulher sozinha, porque exige força furar o travesseiro e ainda enfiar a faca na barriga do Saulo.” E para quem acha que o assassino será alguém óbvio, Silvio explica: “Eu conduzo vocês a acharem isso. Não posso dizer: sabe aquele personagem que eu não falei nada? Então, ele que era o assassino! Eu estaria enganando-os”.



PRÓXIMA VÍTIMA

“O crime seguinte será uma história melodramática, que não está ligada às mortes de Saulo ou Eugênio (Mauro Mendonça)”, conta Silvio, adiantando que acontecerá daqui a três semanas e não será no esquema “quem matou?”. “Vamos mostrar quem foi. Terá a ver com uma história de amor e com a empresa”, disse ele, que planejou três mortes, mas não descarta outras se lhe der na telha.