Passione: Melina desaparece misteriosamente

Melina ameaça Bete e desaparece

Foto: Divulgação – Rede Globo

De novo, Bete (Fernanda Montenegro) e Melina (Mayana Moura) se desentendem por causa da paixão da estilista por Mauro.

A empresária acusa a filha de ser mimada e exige que ela deixe o executivo em paz. “Mauro não é um brinquedinho que você quer e não se conforma de não ter conseguido”, grita para a moça, que rebate com toda a fúria: “Ninguém me apoia nesta casa, mas quer saber de uma coisa? Vou me vingar de todos vocês. De cada um”, ameaça, antes de sair porta afora.

Melina, então, procura Fred (Reynaldo Gianecchini) e propõe um acordo para que, juntos, deem o troco em todos da família Gouveia. E depois desse encontro… A estilista desaparece sem deixar rastro.