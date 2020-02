Passione: Mauro culpa Melina pela morte de Diana

Reviravolta total. Diana morre logo após o parto, deixando Mauro inconsolável. O último pedido da jornalista é para que o executivo cuide da filha, Vitória, por ela. Mas, a princípio, o bonitão não consegue atender à amada, porque culpa Vitória pela tragédia.

Foto: Divulgação – Rede Globo

Com a criança no hospital abandonada pelo pai, Melina e Diógenes (Elias Gleiser) passam os dias ao lado do bebê. Apesar da dedicação da estilista, Mauro não a perdoa pelo que fez para separá-lo de Diana. Ele a culpa pelo triste fim da mulher e a proíbe de chegar perto da filha, assim que consegue se aproximar da menina. Mauro chega a dizer a Melina que a “odeia com todas as forças”.