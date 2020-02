Passione: Juliana é o novo amor de Totó

Patrícia Pillar será Juliana, o novo par romântico de Totó

Foto: Divulgação / Rede Globo

Durante mais de 200 capítulos, Clara (Mariana Ximenes) reinou absoluta no coração de Totó (Tony Ramos), em Passione. Por causa desse amor, o italiano quase perdeu a vida e seus bens. Deu a volta por cima e, no último capítulo, ganha um novo par romântico: Juliana (Patrícia Pillar). “Ela será uma compradora do sítio de Totó na Toscana”, explica Silvio de Abreu, autor da novela.

Como a revista MINHA NOVELA adiantou, Totó volta à Itália para refazer sua vida, depois que se livra de Clara. Lá, Juliana se interessa pelo sítio e, consequentemente, pelo seu proprietário. Longe das novelas desde A Favorita (2008), Patrícia, por coincidência, volta à cena para substituir Mariana, que foi sua filha na trama de João Emanuel Carneiro. Apesar disso, o autor garante que uma coisa não tem nada a ver com a outra. “Não vai haver nenhuma menção (à novela A Favorita).”

Clara (Mariana Ximenes) e Totó (Tony Ramos) na maior parte do tempo e por um breve período Totó (Tony Ramos) e Felícia (Larissa Maciel)

Foto: Divulgação / Rede Globo

Totó (Tony Ramos) que começou a trama viúvo, se apaixonou e casou com Clara (Mariana Ximenes). Separado da vilã, Totó (Tony Ramos) teve um romance com Felícia (Larissa Maciel) antes de cair novamenta na lábia de Clara (Mariana Ximenes).