Passione: Gerson tenta o suicídio na frente de Diana

O objetivo do piloto é convencer

a ex-esposa a não abandoná-lo

Foto: Divulgação – Rede Globo

Nos próximos capítulos de Passione, a crise no relacionamento de Diana (Carolina Dieckmann) e Gerson (Marcello Antony) só aumentará e o casal, mais uma vez, se separa. O piloto não consegue lidar bem com a rejeição da jornalista e demonstra a cada dia um comportamento mais doentio. Já em casa, após a alta hospitalar, ele passa o tempo todo trancado no quarto, se recusa a comer e, num gesto de total descontrole, chega a jogar a comida no chão quando Olga (Débora Duboc) vai servi-lo. Atordoado, Gerson se desculpa com a empregada que alerta Bete (Fernanda Montenegro) do desequilíbrio do corredor. Um dia, a milionária estranha ao ver o filho entrando na mansão com um pacote suspeito. Gerson, na verdade, esconde ali um revólver e munição.

Trancafiado em seu quarto, ele tenta dar um tiro na própria cabeça. Porém, felizmente, perde a coragem no último segundo. Horas depois, ainda cismada, Bete revista o quarto na ausência de seu problemático herdeiro e encontra o revólver Desnorteada, a ricaça alerta Melina (Mayana Moura) e pede que a caçula tome conta do irmão, enquanto ela vai procurar Diana a fim de implorar ajuda. Minutos depois, o piloto fica enlouquecido por não encontrar a arma entre suas coisas e tenta ir para a rua. No entanto, é impedido por Mauro (Rodrigo Lombardi). Gerson se isola em seus aposentos novamente, preocupando o amigo, que pensa em arrombar a porta, mas é impedido por Melina.

É nessa hora que Bete chega da rua com Diana e as duas se desesperam quando Gerson não responde ao chamado de ambas. Mauro, então, arromba a porta do quarto e todos se horrorizam ao encontrar Gerson no chão desacordado, ao lado de um vidro vazio de comprimidos. Transferido para o hospital, o rapaz é submetido a uma lavagem estomacal, e corre risco de morte outra vez. Sem saber o que fazer com o filho, Bete pede a Diana que aceite retomar o casamento, pelo menos até Gerson melhorar. A moça fica em dúvida, mas permanece ao lado do ex-marido o tempo todo até ele recuperar a consciência. Quando Gerson volta a si, tenta novamente se matar, desligando os aparelhos que o monitoram. O objetivo é convencer a ex-esposa a não abandoná-lo. Frágil, não vendo saída, a garota concorda em reatar o matrimônio.

Quando Mauro vai visitar Gerson leva um choque ao saber da notícia da reconciliação da amada com o atleta, pelo próprio Gerson. Os dias passam, Diana volta para a mansão e cria um clima péssimo. Embora Mauro esteja de casamento marcado com Melina, continua apaixonado pela jornalista e comenta com Diógenes (Elias Gleizer) que não sabe se conseguirá resistir à proximidade com a jovem. Melina, que não é boba nem nada, recebe a cunhada com hostilidade, achando que a rival só aceitou voltar para Gerson com a intenção de ficar perto de Mauro. Gerson é o único a se sentir feliz com a situação. Contudo, já dá para imaginar que a vida de todos naquela residência se tornará um inferno, não?