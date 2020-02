Passione: Gerson sofre um terrível acidente

Gerson se irrita com Diana e acaba no hospital

Foto: Divulgação – Rede Globo

Furiosa com Gerson (Marcello Antony), que não permite que ela use seu computador para imprimir a tese para a faculdade, Diana (Carolina Dieckmann) anuncia a intenção de pedir o divórcio. Nervoso, o rapaz bate com o carro e é levado em estado grave ao hospital.

Diana vai com Mauro até lá e fica sabendo que o marido terá de passar por um longo processo de recuperação, sem saber se poderá voltar a correr. Bete e Gerson pedem a ela que desista da separação. E Diana é obrigada a concordar, para tristeza de Mauro.