Passione: Gerson expulsa Mauro de casa

Melina provoca Gerson e ele expulsa Mauro

Foto: Divulgação – Rede Globo

Diana (Carolina Dieckmann), finalmente, sai da mansão dos Gouveia e volta a morar com Cris (Gabriela Carneiro da Cunha). Ao saber da notícia, Melina procura a rival e, no meio da discussão, é surpreendida pela chegada de Mauro.

Revoltada, a estilista conta ao irmão que a ex-mulher e o amigo estão de caso. Gerson (Marcello Antony) perde o controle e expulsa Mauro de casa. Embora tenha causado a confusão, Melina fica arrasada com a mudança do amado. É que sua intenção era fazer com que o piloto destruísse Diana, e não que se voltasse contra o executivo.