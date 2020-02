Passione: Gemma esbofeteia Clara

Gemma não tem dó e joga Clara no chão

Foto: Divulgação – Rede Globo

Totó faz de tudo para manter Clara longe de Gemma (Aracy Balabanian), mas Benedetto (Emiliano Queiroz) estraga tudo. O sapateiro conta à amiga que a brasileira voltou à Itália. Para quê?

Gemma invade o hotel, joga as roupas de Clara numa mala e a manda deixar seu país. A loira, claro, não obedece. E leva a pior.

No dia seguinte, Gemma a encontra na capela e Clara diz que foi pedir à Madonna para que elas sejam amigas. “Non fala no santo nome da Madonna in van”, grita a italiana, furiosa, antes de esbofeteá-la com vontade e jogá-la no chão.