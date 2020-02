Passione: Fred pede Melina em casamento para destruir os Gouveia

O golpista tem ficha na polícia e pretende

dar o troco em Bete (Fernanda Montenegro)

Foto: Divulgação – Rede Globo

Depois de ter seus podres desvendados por Mauro (Rodrigo Lombardi), que descobre que ele é

filho de um antigo funcionário que processou a metalúrgica Gouveia após ter perdido uma das mãos numa máquina, Fred (Reynaldo Gianecchini) não dura muito na empresa. O golpista acaba sendo demitido por Bete (Fernanda Montenegro) quando a empresária fica sabendo que o malandro ficou noivo de sua filha Melina (Mayana Moura).

A notícia do casamento da filha cai como uma bomba na vida da empresária. Igualmente preocupado, Mauro mostra a Melina os resultados de uma investigação particular que realizam sobre Fred. Provam que o malandro tem ficha na polícia e mantinha um relacionamento com Clara (Mariana Ximenez), já que ambos tiraram

seus primeiros passaportes e viajaram para a Itália logo após a morte de Eugênio (Mauro Mendonça). Bete, que achava que Fred conhecia Totó (Tony Ramos) há muitos anos, tem assim a confirmação de que ele mentiu e de que tudo não passou de um golpe dele para se apoderar da

herança de seu filho italiano.

Só que a inconseqüente Melina se recusa a tomar conhecimento do dossiê contra o noivo e surpreende a todos ao se unir a Fred e a Saulo (Werner Schünemman) numa reunião de acionistas onde Bete é expulsa da presidência da metalúrgica de forma constrangedora. Com Melina nas mãos e Saulo na presidência, o vilão volta à metalúrgica disposto a assumir o cargo que está sendo ocupado por Mauro, para assim destruir a empresa que, acredita, levou seu pai a cometer

suicídio.