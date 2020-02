Passione: Fred destrói a família Gouveia

Fred finalmente leva a metalúrgica à falência

Foto: Divulgação – Rede Globo

Depois de anos arquitetando sua vingança contra a família de Bete Gouveia (Fernanda Montenegro), Fred (Reynaldo Gianecchini) consegue o que sempre quis: deixá-los na miséria.

Tudo fica mais fácil quando ele descobre os podres de Saulo (Werner Schünemann), que rouba grandes quantias da metalúrgica e as deposita num banco suíço.

“Desvio de dinheiro, caixa dois, sonegação… Se a Receita ou o INSS descobre, pode muito bem ser o fim dessa maldita empresa”, raciocina o vilão, lembrando-se da promessa que fez a si mesmo de destruir os Gouveia, ao ouvir os tiros com os quais seu pai se suicidou, em casa.



Para chegar a seu objetivo, Fred não mede esforços. Chantageia Stela (Maitê Proença), afirmando que, se ela não lhe der provas das maracutaias do marido, contará a Saulo sobre seu caso com Agnello (Daniel de Oliveira).

Depois, percebe que o caminho mais rápido é aproximar- se de Myrna (Kate Lyra). Um jantar a dois, um beijo caliente e o canalha consegue que a secretária madura lhe entregue a correspondência do banco suíço para o qual Saulo manda o dinheiro.

De posse das cartas e de vários documentos que foi reunindo durante o tempo em que esteve na fábrica, Fred não apenas fica com o dinheiro como manda as provas de fraudes para os órgãos federais.

Seu poder de destruição é sentido logo pelos Gouveia, mas o que o vilão não imagina é que a vingança contra ele será fatal e terrível.