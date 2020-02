Passione: Fim do mistério! Totó reaparece

Totó vai conseguir desmascarar Clara de uma vez por todas

Foto: Divulgação/Rede Globo

Quando Clara (Mariana Ximenes) estiver toda prosa, acreditando que passou a perna em todo mundo, terá uma surpresa: Totó (Tony Ramos) reaparece vivinho da Silva para desmascará-la. A vilã ficará tão chocada que sua primeira reação é achar está vendo fantasmas. Só que não é o caso.

Primeiro, Clara combina com Diogo (Daniel Boaventura) de os dois mudarem-se para o exterior. Acontece que o rapaz sabe muito bem as verdadeiras intenções da vilã: colocar Kelly (Carol Macedo) num colégio interno, matá-lo e sumir pelo mundo, rica e poderosa. Como mantém contato com Totó, ele o avisa que é chegada a hora de impedir o golpe final da safada.

Assim é feito. Totó aparece na frente da mulher e revela seus últimos passos. Ele aceitou a aproximação com a loira, mas sempre teve a cobertura da polícia, inclusive na simulação da própria morte. A ideia era mantê-la por perto para controlá-la melhor, enquanto as investigações dos crimes corriam paralelamente.

Encenação: O italiano armou sua pópria morte para vigiar a vilã

Foto: Divulgação/Rede Globo

Totó conta a Clara que sabe que ela e Fred (Reynaldo Gianecchini) mataram Eugênio (Mauro Mendonça) e Saulo (Werner Schünemann), que tramaram seu assassinato e que ela falsificou seu testamento na Itália. A moça, já cansada de mentir, admite tudo, até que tem nojo dele. Os policiais saem do esconderijo e lhe dão ordem de prisão. Clara, no entanto, não se rende assim facilmente. A bandida dá uma volta em todos e consegue fugir. Por pouco tempo, mas…