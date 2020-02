Passione: Felícia rejeita Gerson ao saber de seu segredo

Felícia fica com nojo de Gerson e rompe de vez com o piloto

Empenhado em ter uma vida normal, Gerson segue os conselhos do psiquiatra e revela seu segredo a Felícia (Larissa Maciel). Sua intenção é reatar o namoro, mas a situação só piora. A moça não entende as preferências sexuais do piloto e fica com tanto nojo, que o proíbe de encostar nela.