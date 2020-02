Passione: Diana trai Gerson com Mauro e pede o divórcio

A bela se rende aos encantos de Mauro e percebe que fez a escolha errada ao se casar com Gerson

Foto: Divulgação – Rede Globo

Diana (Carolina Dieckmann) resolve colocar o marido na parede, questionando-o sobre a possibilidade de ele ser estéril. Gerson (Marcello Antony) dá um ataque, negando que tenha qualquer problema do gênero, mas… “Bota na sua cabeça uma coisa simples: eu não vou ser pai. Nunca!”, dispara, encerrando a discussão e saindo porta afora.

Para a jornalista, a briga é a gota d’água. Ela procura Cris (Gabriela Carneiro da Cunha) e confessa que está pensando em se separar. Mas a decisão final mesmo Diana toma depois de um encontro com Mauro (Rodrigo Lombardi). Eles se esbarram na metalúrgica e o executivo nota que a amada não está bem. Os dois, então, saem para jantar.

No restaurante, Diana conta a Mauro que pedirá o divórcio a Gerson. Logo depois, o bonitão a toma nos braços, dando-lhe um beijo de tirar o fôlego. Embora seja correspondido, Mauro se sente tão culpado por ter traído o amigo que faz até as malas para se mudar da mansão da família Gouveia. Mas Diana o impede, garantindo-lhe que, assim que acabar a corrida de Gerson, ela irá comunicar sua decisão de se divorciar. Arrependida por ter se casado com o piloto, Diana confessa a Cris: “Foi a maior burrice da minha vida.”