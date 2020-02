Passione: Diana tenta arrastar Mauro para a cama

Diana quer ter sua primeira noite de amor com Mauro

Foto: Divulgação/Rede Globo

Arrependido dos beijos que andou trocando com Diana (Carolina Dieckmann) na mansão e na praia, Mauro (Rodrigo Lombardi) desabafa com Diógenes que não sabe o que fazer para fugir do assédio da jornalista. Preocupado, o pai avisa que tal relação ainda acabará por provocar uma morte em família. Só que, para piorar tudo, um dia Diana inventa para Gerson que vai visitar os pais em outra cidade e pega um voo rumo ao Piauí, para correr atrás de seu amado que viaja a negócios. Tudo o que ela quer é ter sua primeira noite de amor com Mauro, bem longe das confusões na mansão dos Gouveia.