Passione: Clara vira prostituta

A vilã passará por maus bocados

Foto: Agnews

A derrocada de Clara (Mariana Ximenes) começa quando Diana (Carolina Dieckmann) a desmascara na frente de toda a família Gouveia. Clara usa os aparelhos de celular de Mauro (Rodrigo Lombardi) e Diana, passando mensagens comprometedoras. Mas a jornalista consegue colher as impressões digitais da empregada nos telefones e nos remédios de Antero (Leonardo Villar), provando, assim, que tudo foi armação. E ainda aproveita para contar que Clara é uma ladra.

Bete (Fernanda Montenegro) fica tão indignada, que coloca a empregada no olho da rua na hora. “Sai daqui, Clara. Some da minha casa. Quero ver você longe da minha família. Agora! Já! Some!”, grita. Não bastasse isso, Fred (Reynaldo Gianecchini) sabe do barraco e, como adiantamos na edição passada, também bota a parceira na rua, com medo de se comprometer.

Sem saber o que fazer, Clara encontra Agnelo (Daniel de Oliveira), que diz que Fred contou a Totó (Tony Ramos) que ela iria se casar. Na mesma hora, a loira tem uma ideia: voltar para a Itália e reconquistar o filho de Bete. E, para isso, decide voltar a se prostituir para juntar dinheiro e comprar a passagem de avião. Clara volta até para a casa da avó, Valentina (Daisy Lúcidi), a fim de economizar a grana do aluguel. Bem feito!