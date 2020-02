Passione: Clara seduz Totó para dar um golpe em sua herança

Clara vai jogar todo o seu charme

para cima do ingênuo Totó

Foto: Bob Paulino/ Rede Globo

Sem a menor dificuldade, Clara (Mariana Ximenes) deixa Totó (Tony Ramos) totalmente fascinado por ela. E cada vez mais envolvido em sua perigosa teia.

Dando sequência ao seu plano maquiavélico, um dia, a bruxinha apresenta o amante, Fred (Reynaldo Gianecchini), ao italiano. E o bandido inventa que é o advogado responsável por lhe entregar a herança deixada pelos pais biológicos.

Golpe de mestre

O pobre homem, claro, fica completamente passado ao descobrir que é filho adotivo do casal que tanto amou e que foi abandonado ao nascer pela verdadeira mãe. Assim, se recusa a aceitar o que herdou.

Mas, a essa altura, como já trocou ardorosos beijos com Clara, Totó acaba sendo manipulado pela jovem. A megerinha argumenta com o camponês que é importante ele aceitar a fortuna pelo bem dos filhos e do neto dele. E ainda o convence, com a ajuda de Agnello (Daniel de Oliveira), a assinar a procuração para o falso advogado Fred.

Feliz da vida, Clara quer voltar ao Brasil imediatamente, mas seu cúmplice arma um plano para evitar que Totó anule a procuração. Ele atrai Gemma (Aracy Balabanian), a ciumenta irmã de Totó, até o centro da cidade para um encontro com Clara. Ao chegar ao hotel onde os brasileiros estão hospedados e descobrir que eles deixaram o estabelecimento com suas malas, Gemma volta para casa e flagra o irmão na cama com a golpista. A italiana faz um escândalo daqueles e bota a picareta para correr. Fingindo-se magoada, Clara embarca rumo a São Paulo, deixando Totó arrasado.

Fred, então, se prepara para também deixar o país, mas é impedido por Agnello, que exige ir embora com ele para o Brasil em busca da herança do pai.