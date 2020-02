Passione: Clara salva Totó de incêndio criminoso

Foto: Divulgação – Rede Globo

Tudo indica que Clara (Mariana Ximenes) vai acabar apaixonada pelo marido, Totó (Tony Ramos). E um forte indício disso é que ela não conseguirá finalizar seu plano macabro de assassinar o italiano para herdar a fortuna dele. A reviravolta acontece num dia em que a vilã está, de propósito, a sós com Totó no sítio. Ela provoca um curto-circuito no celeiro e quando o fogo começa, grita pelo marido, que ao ver as chamas, corre para salvar a mulher a quem tanto ama. Quando entra no depósito, o camponês é atingido na cabeça por uma viga de madeira. Trata-se de mais uma cilada armada pela bandida cruel.

Contudo, ao ver o companheiro desacordado e, lógico, percebendo que em alguns momentos ele estará morto, a megerinha se arrepende e toma uma atitude surpreendente até para ela mesma. Com a maior dificuldade, Clara arrasta Totó para fora do celeiro e salva a vida dele. Nem a jovem entende por quê mudou de rumo após estar a um passo de conseguir se tornar uma viúva rica como sonhava. Mais tarde, a loira procura o advogado italiano que ela paga para falsificar o testamento de Totó. E se irrita quando o picareta diz que ela não teve coragem de cometer o crime porque está apaixonada.

Confiança abalada

Tal situação acabará rendendo muitos problemas à canalhinha. A começar pela desconfiança do próprio Totó. A primeira coisa que ele faz, depois que consegue apagar o fogo com a

ajuda do filho Adamo (Germano Pereira) e dos bombeiros, é perguntar à esposa por que ela não fugiu do celeiro quando as chamas começaram. Clara alega ter ficado paralisada com o choque, mas o inocente italiano não cai nessa. Ele vai dormir arrasado e já achando que a irmã, Gemma (Aracy Balabanian), tinha razão ao acusar a brasileira de querer ficar sozinha com ele no sítio para matá-lo. Quando Gemma volta para seu lar com Alfredo (Miguel Roncato) cai com tudo em cima de Clara e chega a esbofetear a cunhada, acusando-a de ser responsável pelo atentado contra Totó.

Para piorar o clima entre as duas, a polícia aparece após examinar o celeiro e informa: o incêndio foi provocado, portanto, criminoso. Com medo de perder o apoio de Totó, Clara resolve aprontar mais uma de suas jogadas. Arruma as malas e foge de casa disposta a voltar ao Brasil. Só que o italiano, apaixonado, vai atrás dela. E fica pasmo quando Clara lhe conta que era namorada de Fred (ReynaldoGianecchini) e que abandonou o brasileiro porque estava apaixonada por ele, Totó. O inocente nem imagina que a revelação faz parte de um plano da esposa para destruir Fred.

Como todos na Itália atribuem o atentado sofrido pelo agricultor a uma vingança da máfia, Totó implora perdão de joelhos e faz amor com Clara. Pela manhã, a espertinha foge do companheiro adormecido e viaja rumo a São Paulo, certa de que ele irá atrás dela. E a manipuladora, mais uma vez, alcança seu objetivo. Realmente, Totó retorna ao seu lar furioso com Gemma e avisa a família: embarcará o mais rápido possível para o Brasil a fim de buscar sua amada, que de doce não tem nada!