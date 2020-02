Passione: Clara põe Diana na cadeia

Diana será mais uma vítima

das armações de Clara

Foto: Bob Paulino/ Rede Globo

Um reencontro casual acaba custando caro para Diana (Carolina Dieckmann). A jornalista se depara com Clara (Mariana Ximenes) na mansão da família de Gerson (Marcello Antony) e leva um tremendo susto.

Isso porque, no passado, a falsa enfermeira quase pôs Diana atrás das grades injustamente. A boa moça indicou a bandida para trabalhar como doméstica na casa da mãe de Cris (Gabriela Carneiro da Cunha). Só que a psicopata, além de roubar a patroa, como acaba de fazer com Bete (Fernanda Montenegro), tentou incriminar Diana pelo furto.

Ao ver Clara, todo o ódio de Diana volta com força total e ela a previne: se a crápula aprontar na mansão, vai denunciá-la à polícia. A raiva é tanta que a jornalista chega a contar a Gerson tudo o que passou nas mãos da megera anos atrás. O piloto custa a acreditar e diz que Clara só pode ter se regenerado, já que a enfermeira é um verdadeiro anjo para seus avós.

Plano maquiavélico

Clara não deixa barato. Disposta a impedir que a inimiga atrapalhe os seus planos, ela decide armar para acabar com o futuro casamento dela com o herdeiro dos Gouveia. A megerinha descobre o endereço da adversária com Chulepa (Gabriel Wainer), invade o apartamento dela e de Cris e planta drogas no local. Depois passa o flagrante aos policiais.

A pobre jovem está na mansão do namorado quando recebe um telefonema de Cris avisando que as autoridades deram uma batida no apê das duas e encontraram entorpecentes lá. Diana voa para o local com Gerson, só que de nada adianta a intervenção do ricaço. Diana e a amiga são presas e só obtêm a liberdade porque o influente Gerson contrata um advogado que consegue que ambas respondam o processo em liberdade. Diana se hospeda por uns dias na casa de Bete com Cris e, ao cruzar com Clara, a adverte: quem fez isso com ela e a amiga pagará muito caro.

No dia seguinte, a moça revela suas desconfianças ao noivo, que promete ajudá-la a provar a culpa de Clara. E até que a missão se apresenta muito fácil. Um dia, Chulepa vai visitar as amigas na residência de Bete e reconhece Clara. Diana pede ao amigo que finja que Cris namora um traficante só para a inimiga não notar que desconfiam dela.

Com Gerson, Diana vai até a penitenciária onde a empregada acusada pelo roubo das jóias de Bete está presa. A doméstica não hesita em assegurar que a falsa enfermeira foi a autora do roubo e a incriminou, dando à jornalista a prova que ela precisava para mostrar ao amado.