Passione: Candê impede Felícia de contar tudo à Fátima

Candê culpa Felícia pelo comportamento

de Fátima

Foto: Divulgação – Rede Globo

Ainda se recuperando do aborto, Fátima foge de casa para assistir ao treino de Danilo (Cauã Reymond), deixando a família desesperada. Quando, enfim, volta, Candê (Vera Holtz) culpa Felícia (Larissa Maciel) por não controlar a adolescente, sua filha, conforme MINHA NOVELA adiantou na edição 561. “Você me culpa, mas não me deixa ser mãe dela. Porque eu sou a mãe dela!”, grita Felícia, que engravidou aos 14 anos. “Fátima agora é minha filha, está registrada com o meu nome e ponto final”, grita a feirante.