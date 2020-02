Passione: Arthurzinho e Laura são irmãos

Laura e Arthurzinho têm um cúmplice

Foto: Divulgação – Rede Globo

Lorena (Tammy Di Calafiori) conta ao delegado que Laura (Adriana Prado) foi amante de Saulo. A assessora de imprensa é chamada para depor e Arthurzinho (Júlio Andrade) não aguenta a pressão e abre o jogo para Stela (Maitê Proença): ele é irmão de Laura e foi contratado por Saulo para vigiar a milady. Mas se encantou com Stela e nunca a entregou. E era por isso que Saulo o maltratava tanto.

Já Laura apanhou do ricaço quando tentou proteger o maninho. Ele só não revela onde estava realmente no dia do assassinato do patrão. Nervosa, Laura alerta o irmão: “Vou ter de pedir ajuda a ele”. E surge um novo mistério: quem será o cúmplice da dupla?