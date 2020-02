Passione: Agostina dá uma chance a Mimi

Será que Agostina irá conseguir esquecer berilo?

Foto: Divulgação – Rede Globo

Depois das trapalhadas que aprontou na vida, Mimi (Marcelo Médici) parece decidido a tomar jeito. Ele passa a trabalhar como taxista, com o carro que foi de Berilo (Bruno Gagliasso), e a ajudar Agostina (Leandra Leal) com as tarefas domésticas. E redobra as atenções a Dino (Edoardo Dell’ Aversana), a quem leva e busca na escola todos os dias.