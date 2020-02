Passione: Agora Agostina é quem vira amante de Berilo

Mais confusão no triângulo amoroso: Berilo não consegue esquecer Agostina

Foto: Divulgação/Rede Globo

Arrasada com a falta de ânimo de Berilo (Bruno Gagliasso) na cama, Jéssica (Gabriela Duarte) faz mil e uma compras num sex shop para deixar o marido doidão. Porém, tudo o que consegue é fazê-lo desmaiar de medo diante dos brinquedinhos eróticos.

Enquanto isso, em casa, Agostina (Leandra Leal) é aconselhada pelos parentes a dar uma chance ao apaixonado Mimi (Marcelo Médici), mas não consegue esquecer o ex. O italianinho, por sua vez, como não consegue “funcionar” com a esposa brasileira convencerá a filha de Totó a se tornar sua amante. Apaixonada, Agostina não resistirá aos encantos do malandro e vai acabar gostando da ideia de ser a outra. Imagine a confusão que vem aí!