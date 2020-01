Partida solidária: famosos fazem homenagem a Neymar

Contando com jogadores-celebridades como Marcos Palmeira, José Loreto e Marcello Melo o time de futebol Planet Globe, fez uma partida e tanto! Na tarde deste domingo (6), em Itaguai, no estado do Rio de Janeiro, os famosos ganharam o jogo contra um time da cidade e dedicaram a vitória a Neymar, que apesar de estar fora da Copa, recebeu todo carinho e apoio de famosos e amigos.

E não é só no bigode que Marcello Melo se assemelha ao volante da Seleção Brasileira Luiz Gustavo. O ator que faz o personagem Jairo, na novela Em Família, mostrou grande habilidade futebolística e foi o maior artilheiro da partida. Com a vitória, ele aproveitou para deixar sua opinião diante da situação: “estou torcendo muito para a seleção e para o Neymar e é bom saber que ele esta bem e prevê voltar a jogar. Vai ser mais um na torcida pelo Hexa”. Já Loreto lamentou a saída do craque. “Estou torcendo sempre para o Brasil, apesar de termos perdido a alegria do Neymar em campo”, disse.

Marcos Palmeira, Jose Loreto e Marcello Melo

Foto: Cleomir Tavares / Divulgação

Bernardo Mesquita

Foto: Cleomir Tavares / Divulgação