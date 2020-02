Paraíso: Zefa e Eleutério se casam às escondidas

Legenda Zefa e Eleutério

Foto: Divulgação Rede Globo

Eleutério (Reginaldo Faria) e Zefa (Soraya Ravenle) tentaram esperar que Zeca (Eriberto Leão) e Rosinha (Vanessa Giácomo) se acertassem para poder resolver a própria vida. Mas, ao constatarem que não podem mais viver em função dos filhos, eles decidem subir ao altar. O fazendeiro procura Padre Bento (Carlos Vereza) e diz que ele e Zefa querem se casar às escondidas. E assim acontece. Eles saem com o religioso para celebrar o casamento e dizem ao padre que só contarão a novidade depois que tudo estiver mais calmo. Mas não conseguem nem ter uma lua de mel, já que discutem por causa do sumiço do diabinho da garrafa.