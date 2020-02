Paraíso: Rosinha se apaixona por Terêncio

Rosinha(Vanessa Giácomo)

Rosinha (Vanessa Giácomo) cheira a roupa de Terêncio (Alexandre Nero) e a notícia se espalha. Graças a Tobi (Alexandre Rodrigues), claro. Zefa (Soraya Ravenle) se preocupa com a reputação da filha, mas a moça não se importa. Ela até confessa à mãe que ficou trêmula ao sentir o odor do peão. Das Dores (Lidi Lisboa) tenta convencer a amiga de que ela não ama Zeca (Eriberto Leão), mas Rosinha sente-se confusa e só vai perceber que ama Terêncio quando ele for embora. Aliás, o rapaz já está ameaçando partir, com Zé Camilo (Daniel), sem se despedir de ninguém.