Para Jayme Matarazzo, seu relacionamento com Luiza Tellechea é ”um namoro muito sadio”

Jayme Matarazzo observa a cidade de São Paulo do heliponto do prédio da Editora Abril

Foto: Tomás Arthuzzi

Desde criança, Jayme Matarazzo, 27 anos, vive em um mundo rodeado de fama e glamour. Fruto do primeiro casamento do diretor Jayme Monjardim, 56, com a produtora Fernanda Lauer, 54, o ator nasceu em berço privilegiado e estudou nas melhores escolas de São Paulo. Nem por isso, garante, transformou-se em um playboy. Diferente do personagem Maurício da novela “Sangue Bom”, da Rede Globo, Jayminho é um cara simples. “As pessoas acham que eu tive vida fácil. Não foi assim. Nunca me faltou nada, mas sempre corri atrás do que acreditava”, explica. Em meio à sociedade paulistana, o ator circulava de carro popular e tênis furado.



Há sete meses, Jayminho namora a consultora de moda Luiza Tellechea, 24. O ator prefere não fazer planos, mas admite que sonha em construir uma família. À namorada, ele é só elogios. E garante que não existe ciúme entre eles. “Eu dei sorte de a Luiza ser muito inteligente. Nossa relação se baseia no caráter e no amor que temos um pelo outro. Isso nos fortalece. Pessoas como eu, que trabalham com exposição maior, precisam transmitir muita segurança para quem está do lado. Temos um namoro muito sadio”, avalia.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA EDIÇÃO 1966 DE CONTIGO!, NAS BANCAS A PARTIR DA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA (22)