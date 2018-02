Paloma Duarte posta foto com a filha e semelhança impressiona

A atriz Paloma Duarte, de 40 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram uma foto ao lado de sua filha Ana Clara, 21 anos. A semelhança entra as duas chamou a atenção. “Vocês parecem ser irmãs! Muito lindas”, declarou uma seguidora no post.

“Xerox”, “espelho” e “iguais” são alguns dos comentários na foto.

Ana é fruto do relacionamento com o ator Marcos Winter.

Confira outros cliques das duas juntas!

bom dia mundão 😎 A post shared by Ana Clara Winter (@anaclarawinter) on Oct 11, 2017 at 7:46am PDT

Day off com elas 😎 A post shared by Ana Clara Winter (@anaclarawinter) on Sep 14, 2017 at 10:26am PDT

