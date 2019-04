Pai de Hariany detona Globo por expulsão e depois pede desculpas

Josué Souza, pai de Hariany, participante que foi desclassificada do Big Brother Brasil 19 na tarde de ontem (11) após uma briga com outra participante, se revoltou com a expulsão da filha e detonou a Rede Globo nas redes sociais.

“Rede Globo, você acabou de destruir um sonho de uma pessoa por causa de uma brincadeira. Globo, você é um lixo. Rede Globo, Rede Bosta, Globolixo”, disparou ele.

Após a repercussão do vídeo, Josué apagou a gravação e fez uma nova publicação em seu Facebook pedindo desculpas à emissora.

“Ontem, na hora da eliminação da minha filha Hariany fiquei muito nervoso, me exaltei e falei algumas coisas para a Rede Globo que não deveria ter falado”, iniciou. “Me desculpa, Rede Globo de Televisão e agradeço muito de coração por tudo que fizeram pela minha filha Hariany. Desculpa, Rede Globo de Televisão. Novamente, me perdoe!”

Hariany foi expulsa do BBB19 após ter empurrado Paula contra o chão durante uma briga na madrugada de quinta-feira (11). O ato infringiu uma das regras do programa, em que não pode haver agressão física entre os participantes. Sua saída foi anunciada por Tiago Leifert. A participante deixou para trás sua classificação para a final do programa, que acontece hoje (12) e é disputada por Paula e Alan.

Após o ocorrido, a modelo goiana publicou um vídeo no Instagram agradecendo aos fãs e afirmando “estou aprendendo com os meus erros”. Apesar da briga, ela reitera sua torcida por Paula.

“Eu resolvi aparecer para falar um pouco aqui. Só queria agradecer a vocês por todo apoio e carinho. Independentemente do que aconteceu, eu sou muito grata. Bola para frente. Aprendendo com os nossos erros. E ainda torço muito pela Paulinha”, disse Hariany. “Eu estou bem e só senti que eu tinha que aparecer aqui para despreocupar quem estava preocupado comigo. Eu só cheguei até este momento do jogo graças a vocês, muito obrigada por tudo”, completou.

