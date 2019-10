Padre Marcelo Rossi faz música inspirada em agressão que sofreu

Em julho deste ano, um vídeo de uma mulher empurrando o Padre Marcelo Rossi do altar, durante uma missa em Cachoeira Paulista (SP), viralizou na rede. Agora, o padre lança uma música inspirada no incidente, em parceria com o cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Batizada de Maria Passa à Frente, a canção reforça a importância da fé católica em momentos de dificuldade. Os primeiros versos da música começam com “O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar” e o refrão é cantado com “Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente”.

Ouça a música abaixo:

Leia também: Rainha Elizabeth quebra tradição pela segunda vez

+ Xuxa tem momento emocionante com mãe e filho cego

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?